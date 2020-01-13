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13 января 2020, понедельник, 16:45 35
Экономика 2020-01-13T16:52:57+02:00
Українські Новини
Гривна снова дорожает: официальный курс на Старый новый год

Гривна снова дорожает: официальный курс на Старый новый год

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 января, на 23,9677 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,0663
1 доллар США 23,9275
1 швейцарский франк 24,6294
10 иен 2,1777
10 российских рублей 3,9096
1 евро 26,6205

Как сообщали Українські Новини, перед выходными курс гривны на межбанке снизился до 23,98 UAH/USD.

Также Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

Тем временем гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют.

Ранее в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

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