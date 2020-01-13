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13 січня 2020, понеділок, 17:10 13
Верховна Рада і партії 2020-01-13T17:19:21+02:00
Українські Новини
У Раді в закритому режимі обговорять катастрофу літака МАУ в Ірані

У Раді в закритому режимі обговорять катастрофу літака МАУ в Ірані

Анна Рудык
Крах літака, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Верховна Рада
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва вирішив провести обговорення краху українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані 8 січня в закритому режимі.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в понеділок, передають Українські Новини.

"Я думаю, що ми розглянемо в закритому режимі питання про ситуацію з літаком", - сказав голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

На засіданні парламентарі розглядали доручення голови парламенту Дмитра Разумкова про заяву Ради у зв'язку з катастрофою українського авіасудна і смертю 176 пасажирів і членів екіпажу.

Однак, депутати не зійшлися на єдиному тексті звернення.

Парламентарії вирішили провести закриту частину засідання, у під час якої мають намір обговорити питання відносин США і Ірану, ситуацію всередині Ірану і визнання Іраном провини в збитті пасажирського літака, після чого затвердити текст парламентського обігу.

До цього комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти низку ратифікацій з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною і Бразилією.

Як повідомляли Українські Новини, катастрофу літака МАУ в Ірані СБУ почала розслідувати як умисне вбивство.

Раніше українські рятувальники показали роботи на місці падіння літака в Ірані.

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