У Раді в закритому режимі обговорять катастрофу літака МАУ в Ірані

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва вирішив провести обговорення краху українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані 8 січня в закритому режимі. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в понеділок, передають Українські Новини. "Я думаю, що ми розглянемо в закритому режимі питання про ситуацію з літаком", - сказав голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко. На засіданні парламентарі розглядали доручення голови парламенту Дмитра Разумкова про заяву Ради у зв'язку з катастрофою українського авіасудна і смертю 176 пасажирів і членів екіпажу. Однак, депутати не зійшлися на єдиному тексті звернення. Парламентарії вирішили провести закриту частину засідання, у під час якої мають намір обговорити питання відносин США і Ірану, ситуацію всередині Ірану і визнання Іраном провини в збитті пасажирського літака, після чого затвердити текст парламентського обігу. До цього комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти низку ратифікацій з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною і Бразилією. Як повідомляли Українські Новини, катастрофу літака МАУ в Ірані СБУ почала розслідувати як умисне вбивство. Раніше українські рятувальники показали роботи на місці падіння літака в Ірані.