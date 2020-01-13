Украинские спасатели показали работы на месте падения самолета в Иране

Украинские спасатели опубликовали видео и рассказали, как проводили поисковые работы в Иране на месте падения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

"Очень больно от этих кадров, однако должны рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского боинга в Тегеране", - говорится в нем.

Так, спасатели проводили работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки очищали от грязи и составляли рядами. Отдельно осуществлялись сортировки и складирования багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещения места проведения работ.

Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть.

Темв ременем, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.