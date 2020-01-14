У Києві подорожчали квартири: де і за скільки можна вигідно придбати нерухомість

В той час, як в грудні 2019 року порівняно з листопадом пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 1,5% до 10 380 квартир, а ціни на квартири зросли, середня вартість однокімнатної квартири у II кварталі минулого року в столиці становила $50 350, двокімнатної - $70 550.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані "OLX Нерухомість".

Однокімнатні квартири

Найбільш дешеві однушки в Святошинському районі, їх можна купити в середньому за $33 000.

За півроку ціни тут зросли на 10%, при тому, що в середньому в Києві однокімнатні квартири подорожчали на 13%.

На $900 дорожче однокімнатні квартири в Деснянському районі - в середньому $33 900, однак оголошень тут найменше в Києві.

Топ-3 району з найдешевшими однушками столиці закриває Дніпровський район - тут житло продають в середньому за $40 000.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири в Дарницькому районі - на 22%. Тепер купити однокімнатну квартиру коштує вже не $41 100, а $50 000, при цьому пропозицій тут найбільше. Широкий вибір однушок також у швидкозростаючому Голосіївському районі, однак коштують вони дорожче - $56 000 в середньому. Найдорожче житло, як і раніше, на Печерську - оселитися в однокімнатній квартирі можна за $115 000. До речі, тут ціни зросли найменше - на 6%.

Двокімнатні квартири

Вигідні варіанти двійок варто шукати в найдешевших районах Києва - Деснянському, Дніпровському та Святошинському. Двокімнатні квартири продають за $45 000, $46 000 і $48 000 відповідно.

Саме значна зміна в ціні сталося в Солом'янському районі: де ще півроку тому можна було купити двокімнатну квартиру за $48 000, тепер же доведеться викласти $62 250, що на $14 250, або 30% більше.

Дуже піднялися в ціні і двокімнатні квартири в центральному Шевченківському районі - на 20%, або $15 000. Тепер їх продають в середньому за $90 000 - він другий в рейтингу найдорожчих районів Києва.

Трохи дешевше квартири в Голосіївському районі - по $79 000. На Печерську, де продають найбільше двокімнатних квартир, їх вартість становить $140 000.

Трикімнатні квартири

Незважаючи на загальне зростання цін на вторинному ринку нерухомості, у двох районах Києва купити трикімнатну квартиру стало навіть дешевше. У Шевченківському трійки зменшилися в ціні на $6 000, або 4,5%, і тепер середня ціна становить $129 000. Також Солом'янському районі ціни зменшилися на $1 000, закріпившись на рівні $75 000.

У цілому ж ціни на трійки стартують від $54 000 в Деснянському районі, $64 700 в Святошинському і $70 000 в Дніпровському. Серед найдорожчих трикімнатні квартири в Голосіївському - $113 000 та Печерському районах - $230 000.

Як повідомляли Українські Ноивни, в 2019 році порівняно з 2018 роком середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 12,1%, або на 2 971 гривню до 27 558 гривень/кв. м.

Тим часом, холдингова компанія "Київміськбуд" прогнозувала зростання цін на житло у Києві на 15%.