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13 січня 2020, понеділок, 15:59 21
Силові структури 2020-01-13T18:17:15+02:00
Українські Новини
Це особисте - Порошенко жадає помсти: Труба відреагував на відкриття справи ГПУ проти нього

Це особисте - Порошенко жадає помсти: Труба відреагував на відкриття справи ГПУ проти нього

Елизавета Кесельман
ДБР, ГПУ, Роман Труба, Петро Порошенко

Колишній директор Державного бюро розслідування Роман Труба вважає відкрите Генеральною прокуратурою проти нього кримінальне провадження помстою колишнього Президента Петра Порошенка за 13 справ ДБР з його участю.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Труба вважає, що у відкритті Генпрокуратурою справи є політична і правова складова.

"Почнемо з політичної: це очікувано. По-перше, це особисте - Петро Олексійович жадає помсти за професійну роботу, яку вели слідчі ДБР в рамках 13 кримінальних проваджень, учасником яких він є", - заявив Труба.

На його думку, Порошенко потрібно перекривати докази, отримані в ході розслідування, поставивши під сумнів об'єктивність дій керівника ДБР.

Що стосується правової складової справи Труба написав, що внесення справи в Єдиний реєстр досудових розслідувань не є чимось незвичайним, тому що кожне звернення повинно бути перевіреним в рамках відкритого кримінального провадження.

Труба зазначив, що кримінальне провадження проти нього відкрито з-за, як він вважає, фейкових аудіозаписів.

"Перспектив там немає. Але виникає головне питання: хто замовив і встановив прослуховування в кабінеті директора ДБР, адже саме ця подія стала підставою для створення фейкових записів? Хто автор цього сценарію?" - додав він.

Труба заявив, що має намір співпрацювати з правоохоронцями.

Як повідомляли Українські Новини, у червні ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.

Крім того, Портнов назвав магістральної помилкою влади звільнення Труби з ДБР.

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