Портнов назвал магистральной ошибкой власти увольнение Трубы из ГБР

После того, как Романа Трубу уволили с должности директора Госбюро расследований, юрист Андрей Портнов выразил благодарность за работу экс-чиновника, а также недовольство касаемо того, что Трубу лишили мандата, и не назначили на другую руководящую должность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня уволен директор ГБР Роман Труба. Хочу поблагодарить его, его заместителей, руководителей подразделений, аппарат и следователей за удовлетворительную работу. Они действовали принципиально и энергично, насколько это было возможно. За это и пострадали. Власть совершила этим кадровым увольнением магистральную ошибку, дав плохой сигнал всем остальным правоохранителям, которые теперь, прежде чем начать расследовать какого-то крупного вора, будут тысячу раз думать, чем это для них может закончиться", - написал Портнов.

"Если Глава ГБР не устраивал Президента, его и его заместителей нужно было назначить на любую другую руководящую должность в ГПУ, МВД, СБУ или куда угодно, чтобы ни у кого в системе никогда не было ощущения, что его можно поматросить и бросить", - добавил он.

Портнов также отметил, что после увольнения Трубы, дело, касаемо избиения полиции под парламентом, расследовать никто не будет. Он сделал акцент на том, что все будут прятать бумаги, работать на две стороны и имитировать слабоумие.

Также Портнов напомнил об отсутствии официального указа об увольнении Артема Сытника с должности Директора НАБУ, намекнув на то, что для этого есть все юридические и моральные основания.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР). Согласно закону, директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными. КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.