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03 июня 2019, понедельник, 15:12 15
Силовые структуры 2019-06-03T15:20:19+03:00
Українські Новини
ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР

ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных нарушений директора Государственного бюро расследований Романа Трубы при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР и поручила расследование Национальной полиции.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

31 мая в Генеральную прокуратуру поступило заявление о преступлении от главы совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной о совершении уголовных преступлений Трубой.

В заявлении указывается, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно: умышленно не выполнил решение суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым замом и замом выполнять определенные полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса); совершил служебную халатность (ч. 1 ст . 367 УК); злоупотребил властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК); разгласил данные досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).

3 июня ГПУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения).

Осуществление досудебного расследования уголовного производства поручено Главному следственному управлению Национальной полиции.

Группа прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, определена из числа работников Генеральной прокуратуры.

По результатам осуществления досудебного расследования будет принято решение об открытии дел другим фактам противоправной деятельности Трубы.

Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

Труба принял решение об увольнении сотрудников без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.

Труба уволил руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата.

В августе 2018 года Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований.

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