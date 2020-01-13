Суд продовжив розслідування проти начальника департаменту ОП Кондзелі та екс-заступника міністра культури Лісничої

Вищий антикорупційний суд продовжив розслідування кримінального провадження відносно начальника департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі і колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої до 13 квітня. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Дане рішення було прийнято 9 січня. Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про продовження строку досудового розслідування. Розслідування продовжено до 13 квітня включно. Як повідомляли Українські Новини, Кондзеля з Лісничою підозрюються у вимаганні хабара за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".Також начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний. У грудні Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Кондзелі.Тим часом в САП розкрили подробиці затримання начальника департаменту Офісу Президента Кондзелі.