підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Суд продовжив розслідування проти начальника департаменту ОП Кондзелі та екс-заступника міністра культури Лісничої
13 січня 2020, понеділок, 14:54 13
Судова влада 2020-01-13T14:55:26+02:00
Українські Новини
Суд продовжив розслідування проти начальника департаменту ОП Кондзелі та екс-заступника міністра культури Лісн

Суд продовжив розслідування проти начальника департаменту ОП Кондзелі та екс-заступника міністра культури Лісничої

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Вікторія Ліснича, Світлана Кондзеля
Кондзеля і Ліснича. Фото: apravda.com
Кондзеля і Ліснича. Фото: apravda.com

Вищий антикорупційний суд продовжив розслідування кримінального провадження відносно начальника департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі і колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої до 13 квітня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Дане рішення було прийнято 9 січня.

Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про продовження строку досудового розслідування.

Розслідування продовжено до 13 квітня включно.

Як повідомляли Українські Новини, Кондзеля з Лісничою підозрюються у вимаганні хабара за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України".


Також начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

У грудні Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Кондзелі.

Тим часом в САП розкрили подробиці затримання начальника департаменту Офісу Президента Кондзелі.

Більше новин про: Вищий антикорупційний суд Вікторія Ліснича Світлана Кондзеля

Новини
В Україні за минулий рік зросло виробництво автотранспортних засобів 16:30
СБУ не забороняла Хакамаді і Dr. Alban в'їжджати в Україну 16:20 Документ
У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими, – екс-голова ради директорів банку 16:19
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Одеські митники виявили контрафактних кубиків Рубіка на 3 млн гривень 16:14
Зеленський підписав закон про введення штрафу за "кнопкодавство" 16:06
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Чернігівщина увійшла в трійку лідерів за результатами децентралізації, - Прокопенко 15:55
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину 13:39
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok