Начальнику департамента Офиса Президента Кондзеле сменили круглосуточный домашний арест на ночной

Высший антикоррупционный суд сменил круглосуточный домашний арест начальнику департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле на ночной домашний арест.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Частично удовлетворили ходатайство прокурора и продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сказала она.

Также суд продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.

Как сообщали Українськi Новини, Кондзеля подозревается в преступлении по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 (мошенничество, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Кондзеля подозревается в том, что она вместе с сообщниками требовала взятку за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нефтегаз Украины".



В декабре Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Кондзели.



Тем временем в САП раскрыли подробности задержания начальника департамента Офиса Президента Кондзели.