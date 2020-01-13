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13 січня 2020, понеділок, 12:42 6
Суспільство 2020-01-13T13:15:02+02:00
Українські Новини
Українські рятувальники показали роботи на місці падіння літака в Ірані

Українські рятувальники показали роботи на місці падіння літака в Ірані

Ярина Вацяк
авіакатастрофа, дснс, Падіння літака, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Українські рятувальники опублікували відео і розповіли, як проводили пошукові роботи в Ірані на місці падіння літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing 737-800 в районі міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Facebook.

"Дуже боляче від цих кадрів, проте мають розповісти і показати, що саме робили наші рятувальники на місці катастрофи українського боїнга в Тегерані", - йдеться в ньому.

Так, рятувальники проводили роботи з дослідження уламків літака на відкритому майданчику. Уламки очищали від бруду та складали рядами. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт.

Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи із відтворення корпусу літака з його фрагментів.

Як повідомляли Українські Новини, на цьому тижні тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, мають повернути.

Тим часом, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

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