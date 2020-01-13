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13 січня 2020, понеділок, 11:21 26
Силові структури 2020-01-13T12:15:02+02:00
Українські Новини
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний

Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, цілодобовий домашній арешт, Нічний домашній арешт, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: Facebook/Світлана Кондзеля

Вищий антикорупційний суд змінив цілодобовий домашній арешт начальнику департаменту Офісу Президента Світлані Кондзелі на нічний домашній арешт.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Частково задовольнили клопотання прокурора і продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - сказала вона.

Також суд продовжив раніше покладені на Кондзелю зобов'язання, в тому числі заборону на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, Кондзеля підозрюється у злочині за ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 369 (шахрайство, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Кондзеля підозрюється в тому, що вона разом зі спільниками вимагала хабар за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".


У грудні Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно Кондзелі.

Тим часом в САП розкрили подробиці затримання начальника департаменту Офісу Президента Кондзелі.

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