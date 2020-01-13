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13 січня 2020, понеділок, 10:53 6
Кабмін 2020-01-13T11:05:04+02:00
Українські Новини
Українським підприємствам звітність для Держстату скоротять на 40%

Українським підприємствам звітність для Держстату скоротять на 40%

Ярина Вацяк
Підприємства, підприємці, Держстат, фінансові звіти
Звіт. Фото: pixabay.com
Звіт. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів має намір скасувати 43 110, або близько 40% форм, що заповнюються підприємствами для Державної служби статистики.

Про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми плануємо скасувати близько 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства," - написав Дубілет.

До такого висновку Кабмін прийшов унаслідок аудиту.

Кабмін прагне спростити звітність підприємств перед Держстатом з тим, щоб не збирати вже наявну у держави інформацію та інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень.

Дубілет підкреслив, що скасування частини звітності не вплине на якість інформації, що надається Держстатом державі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів затвердив запуск сервісу check.gov.ua, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі.

Крім того, Дубілет назвав головні проблеми з якими стикаються іноземці в Україні.

Тим часом, Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що з 2010 року з України виїхало 4 млн осіб.

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