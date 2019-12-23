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23 декабря 2019, понедельник, 11:55 771
Кабмин 2019-12-23T11:56:02+02:00
Українські Новини
Дубилет назвал топ главных проблем иностранцев в Украине

Дубилет назвал топ главных проблем иностранцев в Украине

Таня Войтюк
Иностранцы, Дмитрий Дубилет, Визы для иностранцев, Кабмин
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram/dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram/dubilet

В то время как Кабмин предложил упростить получение справок на временное проживание, определились главные проблемы с которыми сталкиваются иностранцы в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Последние несколько недель мы проводили исследование, насколько комфортно иностранцам находиться в Украине. Тема важная, учитывая, что мы боремся за иностранные инвестиции. Делюсь с вами топ-проблемами, которые мы обнаружили", - написал министр.

1. Пребывание в стране ограничивается 90 днями

"Если иностранец (в том числе из безвизовой страны) вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться. Остаться просто так нельзя, должна быть причина (болезнь, работа, свадьба и т.д.). Необходимо собрать внушительный пакет документов, вплоть до документов о владельце арендованной квартиры. В отеле, кстати, оставаться нельзя", - отметил он.

По словам Дубилета, на практике многие иностранцы просто нарушают это правило и затем платят штраф.

2. Получение разрешения на работу, учебу и тому подобное

"Вот это явление вызывает у иностранцев особую "любовь" к нашей стране. Если, например, европеец захочет работать в Украине, то для этого ему нужно уехать за границу и получить визу там. В Киеве это сделать нельзя. Это касается всех стран, не только безвизовых", - пояснил он.

3. Очные визиты в государственные органы 

"Хочет иностранец получить рабочую визу, временный или постоянный вид на жительство - все это делается через личные визиты в наши не самые комфортные госорганы. Это и для иностранцев неудобно, и расходы для бюджета", - отметил Дубилет.

4. Проблемы со счетами в банках

"Счета в украинских банках иностранцам открываются сложно и не всегда. Это настолько зарегулированный вопрос, что часто банки предпочитают с этим вообще не связываться. А зря. Ведь это не просто вопрос удобства для иностранцев, но и дополнительных ресурсов для банковской системы", - написал Дубилет.

По словам министра, это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы в Украине.

Ранее Українські Новини писали о том, что Зеленский предложил упростить получение гражданства россиянами и военными. Также Президент ввел компенсацию в 25% на съемки кино в Украине, но только для иностранцев.

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