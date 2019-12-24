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24 декабря 2019, вторник, 15:42 640
Кабмин 2019-12-24T17:15:03+02:00
Українські Новини
Кабмин запустил электронный сервис проверки квитанций

Кабмин запустил электронный сервис проверки квитанций

Елизавета Кесельман
Дмитрий Дубилет, Кабмин, электронная система, Сервис проверки квитанций
Дмитрий Дубилет.Фото:instagram.com/dubilet/
Дмитрий Дубилет.Фото:instagram.com/dubilet/

Кабинет министров утвердил запуск сервиса check.gov.ua , с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме. Об этом на своей странице в Facebook  написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Ура! Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", - говорится в сообщении.

Система работает следующим образом:

  1. Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код.
  2. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Отмечается, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, украинцы будут экономить не только время, но и деньги.

Также отмечается, что на данный мосмент к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

Скриншот:facebook.com/dubiletСкриншот:facebook.com/dubilet

В течение месяца Кабмин вместе с другими министерствами изменят должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы.

"Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме", - отметил Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин предложил упростить получение справок на временное проживание в Украине.

Также в Кабинете Министров решили предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки, а также регистрировать разводы.

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