Кабмин запустил электронный сервис проверки квитанций

Кабинет министров утвердил запуск сервиса check.gov.ua , с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Ура! Только что мы запустили сервис check.gov.ua - официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью", - говорится в сообщении.

Система работает следующим образом:

Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Отмечается, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, украинцы будут экономить не только время, но и деньги.

Также отмечается, что на данный мосмент к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся ближайшее время.

Скриншот:facebook.com/dubilet

В течение месяца Кабмин вместе с другими министерствами изменят должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы.

"Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме", - отметил Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин предложил упростить получение справок на временное проживание в Украине.

Также в Кабинете Министров решили предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки, а также регистрировать разводы.