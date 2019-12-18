подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 15:33 415
Политика 2019-12-18T15:35:25+02:00
Українські Новини
4 млн украинцев выехали из страны с 2010, - Дубилет

4 млн украинцев выехали из страны с 2010, - Дубилет

Влада Билоус
Влада Билоус
Миграция, Украина, Кабмин, Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 2010 года из Украины выехали 4 млн человек.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

К своем сообщению он прикрепил график с данными по миграции с 2010 года.

На графике изображено количество граждан, официально пересекших границу, а также итоговое сальдо миграции.

Согласно графику, с 2010 года за рубежом осталось почти 4 млн украинцев.

"Миграция носит ярко циклический характер. Постоянный тренд - вверх", - говорится в сообщении.

Исключением являлся 2014 год, что, по мнению Дубилета, связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

Также министр отметил, что безвизовый режим со странами Европейского Союза существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо.

Он объясняет это тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию и больше в Европу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Дубилет заявил, что отказался от госохраны и нанял двух частных охранников.

Кабмин хочет провести электронную перепись населения в 2020.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проведут перепись населения

Больше новостей о: Миграция Украина Кабмин Дмитрий Дубилет

Архив
Новости
Максим Болдин использует фейковый набсовет, чтобы легализовать захват Одесского медина, - СМИ 16:10
Харьковский аэропорт Ярославского и SkyUp Airlines запускают прямое авиасообщение с Батуми, Бургасом и Тель-Авивом 16:06
Электронные студенческие и ученические билеты появятся в следующем году 15:49
Зеленский одобрил продление закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса 15:42
ГБР расследует халатность чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов 15:38
больше новостей
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Рябошапка уволил прокурора Киева 19:44
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
больше новостей
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
Министр Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет 08:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok