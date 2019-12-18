4 млн украинцев выехали из страны с 2010, - Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявляет, что с 2010 года из Украины выехали 4 млн человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини. К своем сообщению он прикрепил график с данными по миграции с 2010 года. На графике изображено количество граждан, официально пересекших границу, а также итоговое сальдо миграции. Согласно графику, с 2010 года за рубежом осталось почти 4 млн украинцев. "Миграция носит ярко циклический характер. Постоянный тренд - вверх", - говорится в сообщении. Исключением являлся 2014 год, что, по мнению Дубилета, связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. Также министр отметил, что безвизовый режим со странами Европейского Союза существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Он объясняет это тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию и больше в Европу. Как сообщали Українськi Новини, ранее Дубилет заявил, что отказался от госохраны и нанял двух частных охранников. Кабмин хочет провести электронную перепись населения в 2020. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проведут перепись населения.