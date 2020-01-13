У 2019 ціни на квартири на київській вторинному ринку збільшилися на 14,7%

У грудні порівняно з листопадом пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві знизилася на 1,5% до 10 380 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі на 1,6%, а в доларовому вираженні - на 0,2%.

"У грудні середня вартість квартири в Києві відзначена на рівні 1 430 доларів/кв. м, відносно листопада середня ціна збільшилася на 1,2%. У національній валюті – зменшилася на 1,9% до 33 567 гривень/кв. м", - йдеться в повідомленні.

В 2019 році середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 14,7%, у гривневому – зменшилася на 4,1%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 41%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 19%, від 150 до 250 тис. доларів - 16% і 250 тис. доларів - 8%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Печерському районі - 16%, у Дарницькому – 15%, у Голосіївському та Шевченківському – по 14%, у Солом'янському - 10%, у Дніпровському районі – 9%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Оболонському, Святошинському та Подільському районах – по 6%, у Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 23%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 36% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, квартири в столичних новобудовах за рік подорожчали на 12,1%.

Власне житло є тільки у 16% молодих українців.