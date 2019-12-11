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11 декабря 2019, среда, 09:49 476
Недвижимость 2019-12-11T09:49:59+02:00
Українські Новини
Вторичная недвижимость в Киеве подорожала на 2% в ноябре

Вторичная недвижимость в Киеве подорожала на 2% в ноябре

Оксана Соболь
Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, вторичный рынок

В ноябре по сравнению с октябрем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 3% до 10 535 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади на 2,2%, а в долларовом выражении - на 0,3%.

"В ноябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1 411 долларов/ кв. м, относительно октября средняя цена увеличилась на 2%. В национальной валюте - уменьшилась на 2,8%, до 34 225 гривен/ кв. м", - говорится в сообщении.

С января текущего года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 13,2%, в гривневом – уменьшилась на 1,2%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 42%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 19%, от 150 до 250 тыс. долларов - 15% и от 250 тыс. долларов - 8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Печерском и Голосеевском районах – по 15%, в Дарницком и Шевченковском – по 14%, в Соломенском и Днепровском – по 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 22%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 37% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш заявляет, что Киев имеет огромный запас участков для застройки.

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