У 2019 квартири у київських новобудовах здорожчали на 12,1%

В 2019 році в порівнянні з 2018 роком середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 12,1%, або на 2 971 гривню до 27 558 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

У грудні порівняно з листопадом вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 1,2%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в грудні порівняно з листопадом середня ціна зросла на 0,5% до 20 790 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 1,2% до 24 459 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна знизилася на 0,1% до 38 902 гривні/кв. м, у преміум-класі - виросла на 0,1% до 60 190 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 17% від загальної кількості, у Шевченківському районі - 15%, у Голосіївському - 14%, у Дарницькому – 12%, у Солом'янському районі - 11%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Святошинському районі – 8%, Деснянському, Дніпровському та Подільському районах - по 6%, в Оболонському - 5%.

У грудні були початі продажі квартир у 4 житлових комплексах.

Припинені продажі у 2 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості столиці підвищилися на 0,7%.

Холдингова компанія "Київміськбуд" прогнозує зростання цін на житло у Києві на 15% в поточному році.

За 9 місяців введення житла в експлуатацію зросло на 48%.