В ноябре новостройки в Киеве подорожали на 0,7%

В ноябре по сравнению с октябрем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,7%, или на 202 гривны, до 27 223 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,7% по сравнению с ноябрем 2018 года - на 11,4%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в ноябре по сравнению с октябрем средняя цена снизилась на 0,9% до 20 682 гривен/кв. м, комфорт-класса - выросла на 0,6% до 24 161 гривны/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 0,1% до 38 958 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 3,8% до 60 101 гривны/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17% от общего количества, в Печерском и Шевченковском районах - по 14%, в Дарницком – 12%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Святошинском районе – 8%, в Деснянском - 7%, в Днепровском и Подольском - по 6%, в Оболонском - 5%.

В ноябре были начаты продажи квартир в 1 жилкомплексе.

Приостановлены или прекращены продажи в 10 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%.

Ранее агентство рассказало, как проверить надежность застройщика.