Літак Міноборони повернеться з Ірану тільки з тілами всіх загиблих українців, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що літак Міноборони з українськими фахівцями повернеться з Тегерана, коли буде можливо забрати тіла 11 загиблих в авіакатастрофі.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки після завершення всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, загиблих в авіакатастрофі," - повідомив секретар РНБО.

Також Данилов додав, що всі потрібні для цього фахівці будуть працювати до кінця. У разі необхідності, будуть направлені додаткові сили.

Нагадаємо, 9 січня український літак з представниками відповідальних за розслідування авіакатастрофи та ідентифікацію тіл загиблих вилетів в Іран.

11 січня зразки ДНК родичів загиблих при катастрофі літака МАУ передали в Іран.

8 січня літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Внаслідок катастрофи загинули всі 9 членів екіпажу і 167 пасажирів.