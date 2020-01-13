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13 січня 2020, понеділок, 08:15 13
Силові структури 2020-01-13T08:21:37+02:00
Українські Новини
Літак Міноборони повернеться з Ірану тільки з тілами всіх загиблих українців, - РНБО

Літак Міноборони повернеться з Ірану тільки з тілами всіх загиблих українців, - РНБО

Надежда Комендантова
Олексій Данилов, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Тіла загиблих, РНБО
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що літак Міноборони з українськими фахівцями повернеться з Тегерана, коли буде можливо забрати тіла 11 загиблих в авіакатастрофі.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки після завершення всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, загиблих в авіакатастрофі," - повідомив секретар РНБО.

Також Данилов додав, що всі потрібні для цього фахівці будуть працювати до кінця. У разі необхідності, будуть направлені додаткові сили.

Нагадаємо, 9 січня український літак з представниками відповідальних за розслідування авіакатастрофи та ідентифікацію тіл загиблих вилетів в Іран.

11 січня зразки ДНК родичів загиблих при катастрофі літака МАУ передали в Іран.

8 січня літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана.

Внаслідок катастрофи загинули всі 9 членів екіпажу і 167 пасажирів.

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