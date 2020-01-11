Образцы ДНК родственников погибших при крушении самолета МАУ передали в Иран

Министерство внутренних дел передало в Тегеран (Иран) образцы ДНК родственников погибших во время крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Эксперты МВД и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Электронная ДНК-формула была направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране, сегодня утром", - сказано в нем.

На данный момент украинская сторона ожидает от иранской стороны идентификации тел украинцев и возвращения их в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил самолет МАУ ракетой.

8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана самолет Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины. Среди погибших пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Тем временем, Зеленский выдвинул требования к Ирану за сбивание украинского самолета.