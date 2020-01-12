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  • Через протести в Ірані влада вивела на вулиці додаткові наряди силовиків
12 січня 2020, неділя, 16:26 9
Світ 2020-01-12T21:15:02+02:00
Українські Новини
Через протести в Ірані влада вивела на вулиці додаткові наряди силовиків

Через протести в Ірані влада вивела на вулиці додаткові наряди силовиків

Ольга Фандорина
Тегеран, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді
Протести в Тегерані. Фото: twitter.com/notComey
Протести в Тегерані. Фото: twitter.com/notComey

На вулиці Тегерана вивели додаткові наряди служб безпеки на тлі інформації про можливе продовження протестних акцій. Про це повідомляє ISNA.

Місця масового скупчення людей в центральних районах столиці патрулюють люди в шоломах і бронежилетах, озброєні палицями і вогнепальною зброєю. Також на вулицях видно броньовані автомобілі, призначені для розгону демонстрантів

За даними агентства Tasnim, в суботу група студентів зібралася в тегеранському Технологічному університеті імені Аміра Кабіра, щоб висловити протест у зв'язку з визнанням іранськими ВС відповідальності за катастрофу українського літака Boeing 737. У неділю в медіа почали з'являтися заклики вийти на повторну протестну акцію.

Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, в суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.

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