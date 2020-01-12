Через протести в Ірані влада вивела на вулиці додаткові наряди силовиків

На вулиці Тегерана вивели додаткові наряди служб безпеки на тлі інформації про можливе продовження протестних акцій. Про це повідомляє ISNA. Місця масового скупчення людей в центральних районах столиці патрулюють люди в шоломах і бронежилетах, озброєні палицями і вогнепальною зброєю. Також на вулицях видно броньовані автомобілі, призначені для розгону демонстрантів За даними агентства Tasnim, в суботу група студентів зібралася в тегеранському Технологічному університеті імені Аміра Кабіра, щоб висловити протест у зв'язку з визнанням іранськими ВС відповідальності за катастрофу українського літака Boeing 737. У неділю в медіа почали з'являтися заклики вийти на повторну протестну акцію. Згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, в суботу в Ірані після визнання факту збиття літака МАУ пройшли протести з вимогою відставки духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Як повідомляли Українські Новини, Президент Ірану Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.