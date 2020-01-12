Сім країн втратили право голосу в ООН

Сім держав-членів ООН - Венесуела, Ліван, Гамбія, Центральноафриканська Республіка, Тонга, Лесото і Ємен тимчасово позбавлені права голосу в Генеральній Асамблеї через несплату внесків до бюджету організації.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг організації перевищує за розміром платіж за останні два роки.

У минулому році 146 з 193 країн ООН повністю сплатили внески в бюджет організації. Не внесли внески до бюджету ООН 47 країн.

Борг США ООН, як і раніше становить 491 мільйон доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму. Раніше ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму. Крім того, резолюція закликає міжнародне співтовариство засудити порушення Росією прав людини в Криму. Росії поставлено нову вимогу: утримуватися від арештів і кримінальних переслідувань жителів тимчасово окупованого Криму за думки, висловлені в соціальних мережах до окупації півострова

Також Генасамблея ООН закликає Росію вивести війська з Криму.