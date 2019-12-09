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09 декабря 2019, понедельник, 21:09 196
Внешняя политика 2019-12-09T21:45:26+02:00
Українські Новини
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о выводе Россией войск из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о выводе Россией войск из Крыма

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Российская оккупация, Генассамблея ООН, резолюция ООН, Оккупация Крыма
ООН. Фото: neupusti.net
ООН. Фото: neupusti.net

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

За принятие решения проголосовали 63 государства, против - 19.

Как отметил вице-председатель комитета ООН по информации Олег Николенко, документ был разработан группой государств - Украины, странами ЕС, США, Канадой, Турцией - под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей ". 42 государства присоединились к кругу соавторов.

Как сообщали Українські Новини, в Париже завершилась встреча "Нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

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