Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о выводе Россией войск из Крыма

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

За принятие решения проголосовали 63 государства, против - 19.

Как отметил вице-председатель комитета ООН по информации Олег Николенко, документ был разработан группой государств - Украины, странами ЕС, США, Канадой, Турцией - под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей ". 42 государства присоединились к кругу соавторов.

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