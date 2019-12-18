ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму

После того как ранее ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма, Генассамблея приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в сообщении постоянной миссии Украины при Организации объединенных наций (ООН), передают Українськi Новини. "Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации", - сказано в нем. Согласно сообщению, в среду за принятие резолюции проголосовали 65, против - 35. Резолюция требует от России прекратить насильно переселять местных жителей из Крыма. Также призывает прекратить преследования участников общественной организации "Крымская солидарность" и освободить лиц, задержанных за свою гражданскую позицию относительно Крыма. Кроме того, резолюция призывает международное сообщество осуждать нарушение Россией прав человека в Крыму. Как сообщали Українськi Новини, Генассамблея ООН призывает Россию вывести войска из Крыма. Напомним, США перестали выдавать визы российским дипломатам.