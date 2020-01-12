У Міноборони назвали суму, витрачену на відрядження міністра за кордон

Міністр оборони Андрій Загороднюк витратив 72 680 гривень, 270 доларів і 1 252 євро на відрядження за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

У Загороднюка у зазначений період були 4 закордонні відрядження.

За робочу поїздку в Бельгію міністру компенсували 12 570 гривень і 943 євро.

Також він відвідав Канаду, Естонію та Литву.

За відрядження у ці країни Зогороднюку компенсували 60 109 гривень, 309 євро і 270 доларів.

Витрат на відрядження по Україні в 2019 році, згідно відповіді міністерства, не було.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Міністр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році. Новопризначений міністр має в Києві житловий будинок (375 кв.м) та земельна ділянка (1 000 кв. м).

Тим часом, міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що всі військові частини з наступного року перейдуть на нову систему харчування з застосуванням каталогу продуктів харчування.