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12 січня 2020, неділя, 12:14 6
Кабмін 2020-01-12T12:45:01+02:00
Українські Новини
У Міноборони назвали суму, витрачену на відрядження міністра за кордон

У Міноборони назвали суму, витрачену на відрядження міністра за кордон

Ярина Вацяк
Кабмін, Міністр оборони, Відрядження, Андрій Загороднюк
Андрій Загороднюк. Скріншот відео
Андрій Загороднюк. Скріншот відео "Радіо свобода"

Міністр оборони Андрій Загороднюк витратив 72 680 гривень, 270 доларів і 1 252 євро на відрядження за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

У Загороднюка у зазначений період були 4 закордонні відрядження.

За робочу поїздку в Бельгію міністру компенсували 12 570 гривень і 943 євро.

Також він відвідав Канаду, Естонію та Литву.

За відрядження у ці країни Зогороднюку компенсували 60 109 гривень, 309 євро і 270 доларів.

Витрат на відрядження по Україні в 2019 році, згідно відповіді міністерства, не було.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Міністр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році. Новопризначений міністр має в Києві житловий будинок (375 кв.м) та земельна ділянка (1 000 кв. м).

Тим часом, міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що всі військові частини з наступного року перейдуть на нову систему харчування з застосуванням каталогу продуктів харчування.

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