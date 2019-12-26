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26 декабря 2019, четверг, 14:48 650
Силовые структуры 2019-12-26T14:48:54+02:00
Українські Новини
Минобороны пообещало, что в новом году все воинские части перейдут на систему питания по каталогу

Минобороны пообещало, что в новом году все воинские части перейдут на систему питания по каталогу

Ольга Фандорина
Минобороны, Воинские части, Питание военнослужащих

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Со следующего года на каталог переходят все воинские части", - сказал он.

Загороднюк отметил, что реформа питания коснется всех воинских частей, за исключением, возможно, небольших частей, где нет смысла вводить новую систему питания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство обороны заявляло, что более 50% воинских частей перешли на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.

А также министерство обороны  было возмущено постановлением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа о питании вооруженных сил Украины после того, как чиновники Минобороны организовали поставку некачественных продуктов в армию.  

Так, окружной административный суд Киева своим решением не останавливал реформу питания в Вооруженных Силах Украины, а рассматривал исключительно правомерность принятия соответствующего приказа Министерством обороны Украины.

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