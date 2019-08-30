Новый министр обороны держит наличными 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов

Министр обороны Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Также у Загороднюка имеется 11,7 тыс. гривен на счету в "Райффайзен Банке Аваль".

При этом его жена Алина Свидерская задекларировала 598 тыс. гривен доходов, 100 тыс. евро наличных, 92 тыс. гривен и 16 тыс. евро на счетах в "Райффайзен Банке Аваль".

Новоназначенный министр имеет в Киеве жилой дом (375 кв. м) и земельный участок (1 000 кв. м).

У его сына Алексея также имеется земучасток площадью 1 000 кв. м в Киеве, а у супруги министра в собственности имеются 2 квартиры - в Запорожье (78,9 кв. м) и в Киеве (59,6 кв. м).

Загороднюк владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска за 520 тыс. гривен, его жена - Kia Sportage 2011 года выпуска за 280 тыс. гривен.

Загороднюк является конечным бенефициаром 4 компаний: "Стрый-Инжиниринг", "Дискавери - Завод бурового оборудования", "Дискавери - буровое оборудование (Украина)", "Discovery Industrial Services Limited" (Лондон).

Кроме этого, согласно декларации, в 2018 году он по совместительству занимал оплачиваемую должность консультанта в "Дискавери - буровое оборудование (Украина)".

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский назначил Давида Арахамию и Андрея Загороднюка членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".