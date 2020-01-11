Кабмін виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. гривень

Кабінет Міністрів виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані по 200 тис. гривень допомоги.

Про це на сторінці в Facebook написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. гривень допомоги і проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Страшний біль від трагедії ніколи не пройде. Ми щиро співчуваємо сім'ям і близьким загиблих", - написав він.

За словами Гончарука, держава надасть всебічну підтримку і допомогу, у тому числі юридичну і фінансову.

Крім того, авіакомпанія МАУ згідно з колективним договором, здійснить виплати сім'ям членів екіпажу.

"Наші дипломати вже працюють за всіма методами, що є в міжнародному правовому полі, щоб домогтися компенсацій від іранської сторони. Розумію, що жодні компенсації не вгамують біль, але Україна відстоює справедливість", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухани офіційно вибачився перед Україною та родичами загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, повинні повернути вже на наступному тижні.

Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня. При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.