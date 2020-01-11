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11 січня 2020, субота, 20:45 10 Карта
Суспільство 2020-01-11T21:47:07+02:00
Українські Новини
Потеплішає до +6 та засипле мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на неділю

Потеплішає до +6 та засипле мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на неділю

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Києві, погода в Україні

В той час, як синоптики прогнозують аномальне тепло в Україні на Водохреща, в неділю, 12 січня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Карпатах вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси. У Моршині без істотних опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів.У Трускавці без істотних опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів. У Сваляві без істотних опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+6 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...+4 градуси.У Ялті без істотних опадів. Температура вночі і вдень +1...+3 градуси.

Нагадаємо, після того, як деякі погодні ресурси дали передбачили рекордні морози до -27 градусів в Україні в кінці січня 2020 року, синоптики Укргідрометцентру заявили, що такий прогноз непридатний.

Тим часом, 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

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