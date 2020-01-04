Мороз до -27: Гидрометцентр прокомментировал скандальный прогноз погоды на январь

После того, как некоторые погодные ресурсы дали предсказали рекордные морозы до -27 градусов в Украние в конце января 2020 года, синоптики Укргдидрометцентра заявили, что такой прогноз некорректен.

"Мы такие прогнозы даже не смотрим. Очень часто накапливается расчетная ошибка, поэтому сложно оценивать столь долгий период времени", – пояснил Oбозревателю ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, комментируя информацию, размещенную на сайте Gismeteo.

"Кроме Gismeteo, такие долгие прогнозы никто не дает. Это какая-то экспериментальная модель", – заметил он.

По словам синоптика, прогноз погоды делается не более чем на 15 дней. При этом прогноз на 10 дней считается в целом достоверным, а прогноз на оставшиеся дни маловероятным.

Исходя из этого, он допустил, что уже через 5-7 дней на погодном сайте "будут совсем другие данные".

Синоптик также рассказал о том, что в предыдущие зимы в Украине в январе фиксировались достаточно сильные морозы. "Но это были единичные случаи. Такого, чтобы такой мороз охватил всю территорию Украины, не было", – уточнил он.

Скандальный прогноз до конца января от Gismeteo.

Стоит отметить, что такие аномально низкие температуры да еще и на фоне теплой осени и теплого начала зимы прогнозирует только Gismeteo. Остальные погодные ресурсы намного более сдержаны и сообщают, что в конце января морозы если и будут, то умеренные. И температура опустится максимум до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды на январь meteonovosti.ru

Прогноз погоды на январь meteo.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, в Украину идет циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды