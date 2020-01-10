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10 января 2020, пятница, 06:00 158 Инфографика
Жизнь 2020-01-10T06:00:02+02:00
Українські Новини
Украину засыпет снегом и аномально потеплеет: синоптики дали прогноз на выходные и Крещение

Украину засыпет снегом и аномально потеплеет: синоптики дали прогноз на выходные и Крещение

Надежда Комендантова
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Снегопад в Киеве.
Снегопад в Киеве.

В то время, как синоптики обещали приход до конца января морозов до -20, в Украину идет амосферный фронт, который принесет существенные осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Циклон с центром недалеко от Дании пришлет 10 января в Украину свой атмосферный фронт", - написала она.

Осадки, по словам Диденко, в пятницу наиболее вероятны на севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковскую область.

В то же время, в значительной части Востока и Юга будет без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западным, умеренным.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем ​​0 + 5 градусов.

В Киеве завтра пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем ​​10 января в 3 градусов.

"В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно - облака, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета", - сообщила синоптик.

По словам синоптика Виталия Пострыганя, до конца недели будет спокойная, не по сезону мягкая, преимущественно сухую и аномально теплая погодаобсловенные антициклоныами ALMAR И BERND, которые пришли с Азорских островов.

Поэтому в выходые по всей территории Украины возможны небольшие осадки.

"Температурний фон будет превышать климатическую норму на данный момент на 2-4º, днем ​​температура составит от 0 до 5º, ночью 2 ..- 3º. Месяцами на дорогах и тротуарах будет скользко, поэтому коммунальным службам следует быть готовыми к этому", - предупредил синоптик.

По его прогнозу, до конца января значительных погодных перемен ожидать не стоит, поэтому в этом году есть все предпосылки для купания на Крещение прямо с берега вместо ныряния в прорубь.

Погода в Киеве на 2 недели. График: МетеопрогПогода в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, в котором прогнозируют позднюю весну. 


Тем временем синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Ожидается больше ураганов и наводнений.

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