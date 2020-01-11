підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
11 січня 2020, субота, 16:48 9
Економіка 2020-01-11T17:30:02+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD

Курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Міжбанк, курс на міжбанку, долар до гривні, Долар
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 15 коп. в суботу знизився на 3 коп. до 23,98 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,93-23,95 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,95-23,98 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,96-24,00 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,01% з 23,74 UAH/USD до 23,98 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.

Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Більше новин про: Міжбанк курс на міжбанку долар до гривні Долар

Новини
Учасник конкурсу ДБР вимагає заборонити його проведення через суд 18:21 Документ
ДБР сформував підрозділ із розслідування "справ Майдану" 17:59
Іранські ЗМІ опублікували відео з моментом запуску ракети в літак МАУ 17:42
У "Борисполі" затримали мешканку Сум при спробі ввезення з ЄС партії екстазі 17:15
Курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD 16:48
більше новин
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео 13:33
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС 13:39
США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС 13:30
Фінансовим директором "Дарниці" стала Наталія Барановська 14:19
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів 17:03
Українці стали рідше відчувати стрес, - соцопитування 20:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok