Курс гривні на міжбанку знизився до 23,98 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 15 коп. в суботу знизився на 3 коп. до 23,98 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,93-23,95 UAH/USD, потім котирування зросли до 23,95-23,98 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,96-24,00 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,01% з 23,74 UAH/USD до 23,98 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.



Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.



Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.