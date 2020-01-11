Зразки ДНК родичів загиблих у катастрофі літака МАУ передали в Іран

Міністерство внутрішніх справ передало в Тегеран (Іран) зразки ДНК родичів загиблих під час краху літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"Експерти МВС і слідчі Національної поліції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі в Тегерані. Електронна ДНК-формула була спрямована нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні вранці", - сказано в ньому.

На даний момент українська сторона очікує від іранської сторони ідентифікації тіл українців і повернення їх в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив літак МАУ ракетою. 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана літак Boeing авіакомпанії МАУ зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України. Серед загиблих пасажирів було також 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, за 3 - Німеччини і Великобританії.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Тим часом, Зеленський висунув вимоги до Ірану за збиття українського літака.