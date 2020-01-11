На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: три бійця ЗСУ поранені

За минулу добу, 10 січня, бойовики 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Три бійця ВСУ поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"10 січня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілу позицій Об'єднаних сил:

неподалік від Мар'їнки стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Невельського вівся вогонь зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

тричі біля населеного пункту Водяне ворог вдарив з мінометів калібру 82 мм (8 хв), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким окупанти застосували вогнепальну зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано сім обстрілу позицій українських захисників:

чотири рази поблизу Горіхово стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (14 хв), 82-мм мінометів (16 хв), гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік від Луганського вівся вогонь з мінометів калібру 82 мм (32 міни) і гранатометів різних систем;

в районі Південного окупанти вдарили з підствольного гранатомета;

поруч з Новотошковска стріляли з 120-мм мінометів (5 хв).

"Вчора, 10 січня, в результаті обстрілу ворожих троє військовослужбовців збройних сил отримали поранення," - розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ 8 січня. 9 січня на Донбасі під обстріл бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений.

Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.