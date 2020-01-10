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10 января 2020, пятница, 08:25 24
Силовые структуры 2020-01-10T08:27:06+02:00
Українські Новини
На Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе, погиб военный
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Также из станковых автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям возле населенного пункта Хутор Вольный, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников рядом с Марьинкой, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ 8 января.

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

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