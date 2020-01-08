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08 января 2020, среда, 21:37 31
Силовые структуры 2020-01-08T21:38:22+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ

На Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 8 января, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 2 раза открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

В среду в результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 января, 2 военнослужащих ранены.

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