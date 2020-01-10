В Україні з початку сезону грипу від ускладнень померло дві людини, — МОЗ

У той час як Центр громадського здоров'я прогнозує, що у цьому епідемічному сезоні перехворіють до 6,7 млн українців, з початку епідеміологічного сезону зареєстровано два летальних випадки від ускладнень грипу: 31 грудня 2019 року та 3 січня 2020 року.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відзначається, що жоден з померлих не був вакцинований.

"Нагадуємо, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація", — додали у відомстві.

Всього з 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року захворіли 101 175 осіб, з них 65,4% — діти у віці до 17 років.

У Моз уточнили, що інтенсивний показник захворюваності склав 264,6 на 100 тисяч населення, що на 44,5% менше епідемічного порогу по Україні.

Як повідомляли Українські Новини,перед Новим роком в Україні на грип захворіло понад 130 тисяч осіб.

Також писали про те як лікувати простудні захворювання та ГРВІ.

Нагадаємо, зону ризику потрапляють діти та літні люди. Для них отримати захист від грипу та його ускладнень вкрай важливо завдяки вакцинації.