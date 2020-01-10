Пристайко не бачить підстав вважати теракт причиною катастрофи літака МАУ

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко спростовує інформацію про те, що причиною, через яку сталася аварія літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані може бути теракт.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогодні у нас немає досить підстав говорити, що на залишках літака є якісь речовини, які вказують на терористичний акт або на ненатуральну катастрофу літака", - сказав міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Пристайко повідомив, що поки не всі частини літака вдалося зібрати, обидва двигуни є, але дуже важливі для українського розслідування частини літака поки не вдалося знайти і над цим продовжує працювати іранська сторона.

Характер пошкоджень літака зараз аналізується українськими фахівцями, є певні обпалені частини літака, і фахівці визначають, чи є ті частинки, які свідчать про залишки хімікатів, які можуть бути віднесені до вибухових сумішей.



Пристайко наголосив, що всі варіанти катастрофи розглядаються, вивчається характер пошкоджень літака.

Він повідомив, що ангар, в якому зараз реконструюється тіло літака, розташовано біля аеропорту Тегерана, а тіла жертв перебувають у різних лікарнях Тегерана.

Пристайко підтвердив, що була деяка затримка з вильотом літака, що потім зазнав аварії, в основному вона пов'язана з вивантаженням зайвого вантажу.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Пристайко заперечує тиск США на Україну у зв'язку з розслідуванням причин катастрофи літака МАУ в Ірані

Україна отримала від Ірану доступ до "чорних скриньок" потерпілого крах літака.