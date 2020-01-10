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10 января 2020, пятница, 19:32 55
Внешняя политика 2020-01-10T19:34:13+02:00
Українські Новини
Наша задача - найти настоящую причину крушения, - Пристайко о версии США о российской ракете

Наша задача - найти настоящую причину крушения, - Пристайко о версии США о российской ракете

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, Авиакатастрофа, Вадим Пристайко , МАУ
Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко опровергает информацию о возможном давлении США на Украину в связи с расследованием причин, из-за которых произошло крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нет. Никто на нас не пытается давить. Все искренне делятся той информацией, которая у них есть. Наша задача - определить, насколько эти данные соответствуют действительности и могут помочь расследованию", - сказал Пристайко.

По его словам, обнародованное ранее в СМИ видео, якобы свидетельствующее о том, что самолет был сбит ракетой, на данный момент исследуется украинскими специалистами, и как только они придут к заключению, Украина будет готова комментировать эту информацию.

Пристайко также заявил, что не удивлен тем, что иранская сторона до начала расследования заявила о поломке двигателя самолета в качестве причины крушения.

"Исходя из истории всех таких крушений и расследований, я не был удивлен реакций властей. Это была природная первая реакция властей", - сказал он.

Министр добавил, что на данный момент иранская сторона полностью содействуют украинской в расследовании.

В частности, украинские специалисты получили доступ к месту падения самолета, его деталям, "черным ящикам" и записям диспетчеров из Центра управления полетов в аэропорту Тегерана.

Как сообщали Українськi Новини, комиссия по расследованию причин крушения самолета отрабатывает 4 основные версии авиакатастрофы: поражение самолета зенитным ракетным комплексом, столкновение с беспилотным летательным аппаратом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведки сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", что могло быть сделано непреднамеренно, по ошибке.

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