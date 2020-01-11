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11 січня 2020, субота, 06:00 4 Карта
Життя 2020-01-11T06:00:02+02:00
Українські Новини
На вихідних всю Україну накриють дощі, місцями зі снігом

На вихідних всю Україну накриють дощі, місцями зі снігом

Ярина Вацяк
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Дощ. Фото: freepik
Дощ. Фото: freepik

За прогнозом погоди вихідні, 11 і 12 січня, на більшій частині України пройдуть дощі, по всій території країни буде хмарно, сухо буде лише у південній частині.

При цьому, на сході України синоптики прогнозують дощ зі снігом, на дорогах утворюється ожеледиця, пише Meteo.ua.

Зокрема, у західних, центральних, північних і південних областях денна температура повітря складе +4...+6 градусів, на сході країни вдень термометри покажуть +2...+3°С.

У Києві на вихідних очікуються незначні опади, буде хмарно. Протягом доби стовпчики термометрів будуть змінюватись в столиці в межах +1...+5°С.

Водночас рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджають про лавинну небезпеку в східній частині Карпат у Закарпатській області.

Прогноз погоди. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди. Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, після того, як деякі погодні ресурси дали передбачили рекордні морози до -27 градусів в Україні в кінці січня 2020 року, синоптики Укргідрометцентру заявили, що такий прогноз неправильний.

Тим часом, 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

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