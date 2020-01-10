Наше завдання - знайти справжню причину катастрофи, - Пристайко про версію США щодо російської ракети

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко спростовує інформацію про можливий тиск США на Україну у зв'язку з розслідуванням причин, через які сталася аварія літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ні. Ніхто на нас не намагається тиснути. Всі щиро діляться тією інформацією, яка у них є. Наше завдання - визначити, наскільки ці дані відповідають дійсності і можуть допомогти розслідуванню"", - сказав Пристайко.

З його слів, оприлюднене раніше в ЗМІ відео, що нібито свідчить про те, що літак збитий ракетою, наразі досліджується українськими фахівцями, і щойно вони дійдуть висновку, Україна буде готова коментувати цю інформацію.

Пристайко також заявив, що не здивований тим, що іранська сторона до початку розслідування заявила про поломку двигуна літака як причину аварії.

"Виходячи з історії всіх таких катастроф і розслідувань, я не був здивований реакцією влади. Це була природна перша реакція влади", - сказав він.

Міністр додав, що на даний момент іранська сторона повністю сприяють української в розслідуванні.

Зокрема, українські фахівці отримали доступ до місця падіння літака, його деталей, "чорних ящиків" і записів диспетчерів з Центру управління польотів в аеропорту Тегерана.

Як повідомляли Українські Новини, комісія з розслідування причин катастрофи літака відпрацьовує 4 основні версії авіакатастрофи: ураження літака зенітним ракетним комплексом, зіткнення з безпілотним літальним апаратом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин і вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон з посиланням на дані розвідки повідомили, що літак був збитий іранської ракетою "земля-повітря", що могло бути зроблено випадково, помилково.