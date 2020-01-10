Мінкультури з вересня запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови

Враховуючи суперечливий закон про мову і введення штрафів за російську, Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови з 1 вересня 2020 року.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"До першого вересня 2020 МКМС (міністерство культури, молоді і спорту) планує запустити роботу безкоштовної онлайн-платформи для вивчення української мови", - написав він.

Міністр зазначив, що навчальні курси будуть сфокусовані на певних окремих категоріях: для тих, хто знає мову, але хоче покращити; тих, хто не знає і планує вивчення "з нуля"; для державних службовців, які хочуть удосконалити знання.

Як повідомляли Українські Новини, 27 жовтня "Венеціанська комісія" прибула в Україну з метою вивчення аспектів впровадження закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Раніше ЄС підтримав закон про мову до набутяя ним чинності.