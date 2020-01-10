У Києві закривали дві центральні станції метро: шукають вибухівку

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" через анонімне повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП, передають Українські Новини.

"Увага! Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування!", - сказано в ньому.

Наразі проводиться перевірка.

Наголошується, що інформація про відкриття станції буде опублікована КП відразу після завершення перевірки.

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Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Майдан Незалежності" і перехід на станцію "Хрещатик" після перевірки анонімного повідомлення про мінування.

"Увага! Станція" Майдан Незалежності "+ пересадка відкриті для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлені", - сказано в повідомленні КП.

Наразі метрополітен працює в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 24 декаюря Київський метрополітен закривав станцію "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування.

Раніше правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування.

Вранці 7 листопада 500 осіб зняли з поїзда інтерсіті "Львів-Київ" через замінування. Тоді надійшло ще одне анонімне повідомлення і правоохоронні органи тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві.