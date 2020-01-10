У Києві закривали дві центральні станції метро: шукають вибухівку

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" через анонімне повідомлення про мінування. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП, передають Українські Новини. "Увага! Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування!", - сказано в ньому. Наразі проводиться перевірка. Наголошується, що інформація про відкриття станції буде опублікована КП відразу після завершення перевірки. (Новина доповнена) Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Майдан Незалежності" і перехід на станцію "Хрещатик" після перевірки анонімного повідомлення про мінування. "Увага! Станція" Майдан Незалежності "+ пересадка відкриті для пасажирів. Вибухонебезпечні предмети не виявлені", - сказано в повідомленні КП. Наразі метрополітен працює в штатному режимі. Як повідомляли Українські Новини, 24 декаюря Київський метрополітен закривав станцію "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування. Раніше правоохоронні органи тимчасово обмежували роботу Центрального ж\/д вокзалу у Києві через повідомлення про мінування. Вранці 7 листопада 500 осіб зняли з поїзда інтерсіті "Львів-Київ" через замінування. Тоді надійшло ще одне анонімне повідомлення і правоохоронні органи тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві.