"Вечірній квартал", "Дизель шоу" і "Привіт, 20-ті": що найбільше дивилися українці в новорічну ніч

Для сімейного Нового року частиною програми є перегляд традиційних новорічних концертів на улюблених каналах. Стало відомо, який телеканал найбільше дивилися українці в новорічну ніч. Про це передає "Детектор медіа".

Так, українці в новорічну ніч, з 31 грудня 2019-го та 1 січня 2020 найбільше дивилися канал "1 + 1".

Згідно з інформацією відомства, за комерційною аудиторією "18-54, вся Україна" у пік-прайм з 20: 00-02:00 "Плюси" випередили свого найближчого конкурента ICTV майже вдвічі: частка 25,04% проти 13,4%. Це при тому, що середня частка "1 + 1" у грудні склала 11,46%.

Фото: "Детектор медіа"

Серед гумористичних шоу лідером став "Новорічний Вечірній квартал". З часткою 30,83% він займає друге місце топа по комерційній аудиторії. Тоді як "Дизель шоу" на ICTV зібрав 14,87% телеаудиторії. Зауважимо, що проекти вийшли в різних слотах: "Дизель шоу" - у 20:11, "Новорічний Вечірній квартал" - опівночі.

Фото: "Детектор медіа"

Також в топ кращих програм ночі потрапили концерти "Україна" та "Інтера": "Музична платформа" - 16,87%, "Привіт 20-е" - 11,04%,"Головна ялинка країни" - 10,07%. Також у топі - серіали ICTV "Пес" і "Пес-2" і "Шоу братів Шумахерів" на "Україні".

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році в ДТП під Києвом загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що вважає Номер "95 кварталу" про Гонтарєву, за який колективу заплатитли 1000 євро, негативно впливавшим на інвестклімат в Україні.

Крім того, Президент Володимир Зеленський отримав 5 млн гривень від "Кварталу 95"