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10 січня 2020, пʼятниця, 13:54 7
Економіка 2020-01-10T14:19:09+02:00
Українські Новини
У 2019 транзит нафти через Україну знизився

У 2019 транзит нафти через Україну знизився

Анна Рудык
Укртранснафта, транзит нафти
Нафта. Фото: Kursiv.kz
Нафта. Фото: Kursiv.kz

В 2019 році транзит нафти через Україну знизився на 1,6%, або на 208 тис. тонн до 13 127 тис. тонн порівняно з 2018 роком (13 335 тис. тонн).

Про це йдеться в повідомленні компанії "Укртранснафта", передають Українські Новини.

У той же час за 2019 рік на українські нафтопереробні заводи (НПЗ) було транспортовано 2,382 тис. тонн нафти, що на 13,4%, або на 281 тис. тонн нафти більше показника минулого року.

Всього в 2019 році "Укртранснафта" транспортувала 15 509 тис. тонн нафти, що на 0,5%, або на 73 тис. тонн нафти більше показника минулого року.

"До кінця 2019 року "Укртранснафти" практично вдалося надолужити недопрокачані обсяги, викликані припиненням роботи нафтопроводу "Дружба" у квітні-травні через попадання в нього нафти з підвищеним вмістом органічних хлоридів", - зазначила компанія.

У грудні 2019 року транзит нафти через Україну скоротився на 5,7% до 1,159 млн тонн порівняно з груднем 2018 року.

У тому числі обсяг перекачування нафти для українських споживачів (НПЗ) в грудні збільшився на 18,1% до 207 тис. тонн порівняно з груднем 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, договір на транзит російської нафти через Україну продовжили до 2030.

Раніше транзит нафти через Україну скоротився.

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