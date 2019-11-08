В январе-октябре 2019 года транзит нефти через Украину сократился на 4,3% до 10,637 млн тонн по сравнению с январем-октябрем 2018 года.

Об этом говорится в сообщении компании "Укртранснефть", передают Українські Новини.

В январе-октябре на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) транспортировано 1 968 тыс. тонн нефти, что на 13,2% больше показателя января-октября прошлого года.

Всего в январе-октябре "Укртранснефть" транспортировала 12,606 млн тонн нефти, что на 1,9% меньше показателя января-октября прошлого года.

Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в октябре 2019 составляет 1,481 млн тонн, что на 3,8% больше, чем в октябре 2018 года. Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в октябре 2019 увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% - до 211 тыс. тонн.

Транзит через Украину в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 2,9% - до 1,270 млн тонн.

"Укртранснефть" продолжает наверстывать недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае из-за попадания в него нефти с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Укртранснефть" заявила, что в украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть.

Также "Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу. Тем временем нефть после резкого подорожания снова перешла к падению.