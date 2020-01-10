Екс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендує на посаду першого заступника директора ДБР

Колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк претендує на посаду першого заступника директора Держбюро розслідувань.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Він подав декларацію як кандидат на цю посаду.

Вовк пересувається на автомобілі Range Rover 2011 року випуску, який надав йому в безкоштовне користування екс-гравець "Динамо" (Київ) і один з колишніх асистентів тренера в "Динамо" Олег Лужний.

Також у Вовка є автомобіль Lexus 2014 року випуску.

Вовк зберігає 505 тис. гривень готівкою.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР та призначив т.в.о. директора Венедиктову.

Тому вона вирішила скласти полжномочия депутата Верховної Ради.