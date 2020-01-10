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10 января 2020, пятница, 10:25 393
Мир 2020-01-10T11:30:02+02:00
Українські Новини
Иран назвал ложью обвинения в его сторону

Иран назвал ложью обвинения в его сторону

Ольга Фандорина
Иран, Крушение самолета МАУ в Паранде
Крушение Боинг 737 в Иране. Фото: isna.ir
Крушение Боинг 737 в Иране. Фото: isna.ir

Иран назвал ложью обвинения в поражении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января ракетой.

Об этом говорится в сообщении иранского государственного агентства IRNA со ссылкой на заявление правительства Ирана, передают Українські Новини

"Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь", - сказал представитель правительства Ирана Али Рабей.

Он назвал опубликованные новости о том, что 2 ракеты поразили украинский самолет хорошо рассчитанным шагом в психологической операции США.

"Вызывает сожаление тот факт, что система психологических операций правительства США и его информированные или неосведомленные союзники добавляют соли к страданиям погибших семей с помощью этой лжи", - говорится в заявлении правительства Ирана.

В заявлении также рекомендовалось правительству США следить за результатами следственного комитета, а не лгать и разрабатывать психологические операции.

Как сообщали Українські Новини, 11 украинцев, 82 иранца и 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

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