Иран назвал ложью обвинения в его сторону

Иран назвал ложью обвинения в поражении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января ракетой.

Об этом говорится в сообщении иранского государственного агентства IRNA со ссылкой на заявление правительства Ирана, передают Українські Новини

"Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь", - сказал представитель правительства Ирана Али Рабей.

Он назвал опубликованные новости о том, что 2 ракеты поразили украинский самолет хорошо рассчитанным шагом в психологической операции США.

"Вызывает сожаление тот факт, что система психологических операций правительства США и его информированные или неосведомленные союзники добавляют соли к страданиям погибших семей с помощью этой лжи", - говорится в заявлении правительства Ирана.

В заявлении также рекомендовалось правительству США следить за результатами следственного комитета, а не лгать и разрабатывать психологические операции.

Как сообщали Українські Новини, 11 украинцев, 82 иранца и 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.

Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.