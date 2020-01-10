підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 січня 2020, пʼятниця, 12:10 72
Кабмін 2020-01-10T12:16:05+02:00
Українські Новини
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази

Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази

Анна Рудык
Офіс Генпрокурора, Руслан Рябошапка, Кабмін
Кабмін
Кабмін

Кабінет міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. гривень до 93 648 гривень.

Про це йдеться в постанові уряду від 11 грудня №1155, передають Українські Новини.

При цьому, оклад першого заступника генпрокурора встановлений на рівні 89 326 гривень, заступника - 86 445 гривень.

Оклад начальника департаменту встановлено на рівні 40 тис. гривень, начальника управління - 38,6 тис. гривень, начальника відділу - 36,8 тис. гривень.

Оклад Офісу прокурора Генеральної прокуратури згідно з постановою становить 28,8 тис. гривень.

Також Кабмін підвищив оклади керівників обласних і окружних прокуратур.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі генпрокурора підтвердили призначення Чумака на посаду заступника Рябошапки.

Також Офіс генерального прокурора почав роботу у четвер, 2 січня. Наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.

А 19 вересня, Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.

Більше новин про: Офіс Генпрокурора Руслан Рябошапка Кабмін

Новини
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС 13:39
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео 13:33
США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС 13:30
Офіс генпрокурора просить Канаду надати докази ураження літака МАУ ракетою 13:07
Екс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендує на посаду першого заступника директора ДБР 12:44
більше новин
Екс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендує на посаду першого заступника директора ДБР 12:44
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok