Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази

Кабінет міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. гривень до 93 648 гривень.

Про це йдеться в постанові уряду від 11 грудня №1155, передають Українські Новини.

При цьому, оклад першого заступника генпрокурора встановлений на рівні 89 326 гривень, заступника - 86 445 гривень.

Оклад начальника департаменту встановлено на рівні 40 тис. гривень, начальника управління - 38,6 тис. гривень, начальника відділу - 36,8 тис. гривень.

Оклад Офісу прокурора Генеральної прокуратури згідно з постановою становить 28,8 тис. гривень.

Також Кабмін підвищив оклади керівників обласних і окружних прокуратур.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі генпрокурора підтвердили призначення Чумака на посаду заступника Рябошапки.

Також Офіс генерального прокурора почав роботу у четвер, 2 січня. Наказом від 23 грудня Рябошапка позначив 2 січня днем початку роботи Офісу генпрокурора.

А 19 вересня, Верховна Рада створила Офіс генерального прокурора. За ухвалення законопроекту №1032 в цілому проголосували 259 депутатів при мінімально необхідних 226.